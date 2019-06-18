D-650 karayolunda su baskını nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde aşırı yağış sonrasında yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde aşırı yağış sonrasında yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı.
Sakarya'da günlerdir devam eden yağış bugün etkisini arttırdı. Yağışlar sonrasında Geyve ilçesi D-650 karayolu göle döndü. Pamukova istikametine giden sürücüler yolda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Kaynak: İHA
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