D. G. Sivasspor bir günlük iznin ardından çalışmalara kaldığı yerden devam etti
Bolu kampını sürdüren D. G. Sivasspor bir günlük iznin ardından çalışmalara kaldığı yerden devam etti.
Bolu kampını sürdüren D. G. Sivasspor bir günlük iznin ardından çalışmalara kaldığı yerden devam etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, Bolu kampının 10. Gününde bir günlük aranın ardından kampa girdiği otelin tesislerinde 1.5 saatlik bir çalışma yaptı.Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapıldı. Dayanıklılık koşusu yapan ekip idmanın son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.
Kaynak: İHA
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