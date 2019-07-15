Bolu kampını sürdüren D. G. Sivasspor bir günlük iznin ardından çalışmalara kaldığı yerden devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, Bolu kampının 10. Gününde bir günlük aranın ardından kampa girdiği otelin tesislerinde 1.5 saatlik bir çalışma yaptı.Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapıldı. Dayanıklılık koşusu yapan ekip idmanın son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kaynak: İHA