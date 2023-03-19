D100 Karayolu Yenisahra mevkinde otomobil önünde seyreden motosiklete çarpıktan sonra bariyerlere saplandı

Edinilen bilgiye göre, Ataşehir D100 karayolunda 34 GAE 873 plakalı lüks otomobil önünde seyreden motosiklete çarptıktan sonra bariyere girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

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D100 Karayolu Yenisahra mevkinde otomobil önünde seyreden motosiklete çarpıktan sonra bariyerlere saplandı

Ataşehir'de D100 karayolunda trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza D100 Karayolu Yenisahra mevki, Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GAE 873 plakalı lüks otomobil önünde seyreden motosiklete çarptıktan sonra bariyere girdi. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle D100 Karayolu Edirne istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

D100 Karayolu Yenisahra mevkinde otomobil önünde seyreden motosiklete çarpıktan sonra bariyerlere saplandı

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZ ALTINA ALINDI

Sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza yapan aracın ve motosikletin yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü.

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