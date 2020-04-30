D130’a alternatif caddedeki çalışmalarda son viraja girildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük D-130 yoluna alternatif olarak kullanılacak olan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde yapılan çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların şehir merkezlerinde daha rahat seyahat edebilmesi için alternatif güzergahlar oluşturuyor. Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi'nde bulunan ve D-130 Karayolu'na alternatif, genişletilerek yenileneme çalışmaları yapılan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki çalışmalarda sona yaklaşılıyor. Caddenin 800 metrelik kısmında yapılan çalışmalar kapsamında daha önce yol genişletilip iki şerit ve parklanma şeridi asfaltlanmıştı. 2x2 duble yol olarak hizmet verecek olan caddenin kaldırımlar ile birlikte 22 metre platform genişliği bulunuyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen projede şuan caddenin diğer iki şeridindeki çalışmalar tamamlanıyor.

Çalışmalar dahilinde caddede de alt temel, temel ve binder asfalt imalatları tamamlanarak toplamda 2 bin 800 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Kaldırım ve bordür imalatlarının büyük kısmı biten projenin orta refüjdeki bordür ve kaldırım imalatları devam ediyor. Araç trafiğinin geçici olarak iki şeritten sağlandığı yolda, çalışmalar bittiğinde vatandaşlar duble yol olarak kullanabilecek.

Kaynak: İHA