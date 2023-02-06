Da Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Da Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Da Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Da Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Da Silva 7 Şubat 2001 tarihinde Goiânia şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı João Vitor Vallony da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Da Silva Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Da Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Goiás Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Goiás Esporte Clube takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Da Silva'nin Goiás Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Da Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Da Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Da Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Da Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Mayıs 2021 yılında Aparecidense-GO

18 Ekim 2021 yılında Goiás EC U20

1 Ocak 2022 yılında Goiás EC

Da Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Da Silva şuan Goiás Esporte Clube takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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