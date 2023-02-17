Daan Debouver kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daan Debouver Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daan Debouver adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daan Debouver Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daan Debouver 27 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daan Debouver Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daan Debouver, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVC Winkel Sport futbol takımında oynamaktadır. KVC Winkel Sport takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Daan Debouver'nin KVC Winkel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daan Debouver Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daan Debouver isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daan Debouver Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daan Debouver futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Racing Mechelen

1 Temmuz 2015 yılında KMSK Deinze

1 Temmuz 2017 yılında FC Gullegem

1 Temmuz 2018 yılında KFC Mandel Utd.

1 Temmuz 2020 yılında KVC Winkel Sp.

Daan Debouver Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daan Debouver şuan KVC Winkel Sport takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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