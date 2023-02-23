Daan Klinkenberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daan Klinkenberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daan Klinkenberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daan Klinkenberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daan Klinkenberg 12 Ocak 1996 tarihinde Beinsdorp şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daan Klinkenberg Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YiTB yapmaktadır. Daan Klinkenberg, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC KTP futbol takımında oynamaktadır. FC KTP takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daan Klinkenberg'nin FC KTP ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Daan Klinkenberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daan Klinkenberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daan Klinkenberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daan Klinkenberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Haarlem Jeugd

1 Temmuz 2010 yılında Volendam Altyap

1 Temmuz 2012 yılında Volendam U17

1 Temmuz 2013 yılında Volendam U19

1 Temmuz 2015 yılında FC Volendam

17 Ocak 2019 yılında FC Inter

9 Ocak 2020 yılında Aalesund

7 Şubat 2021 yılında Mjällby AIF

19 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Helsinki IFK

1 Ocak 2023 yılında FC KTP

Daan Klinkenberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daan Klinkenberg şuan FC KTP takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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VV Hillegom, AZ Alkmaar (2007-12/2008), HFC Haarlem (01/2009-2010), FC Volendam (2010-2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.