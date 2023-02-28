Daan Klomp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daan Klomp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daan Klomp adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daan Klomp Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daan Klomp 10 Ağustos 1998 tarihinde Leiderdorp şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daan Klomp Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESA & GFM yapmaktadır. Daan Klomp, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cavalry FC futbol takımında oynamaktadır. Cavalry FC takımına 27 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Daan Klomp'nin Cavalry FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Daan Klomp Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daan Klomp isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daan Klomp Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daan Klomp futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında NAC Breda U17

1 Temmuz 2015 yılında NAC Breda U19

1 Temmuz 2017 yılında NAC Breda

24 Ağustos 2017 yılında FC Oss

29 Ocak 2018 yılında NAC Breda

1 Temmuz 2019 yılında Helmond Sport

30 Haziran 2020 yılında NAC Breda

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

27 Ocak 2021 yılında Cavalry FC

Daan Klomp Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daan Klomp şuan Cavalry FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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