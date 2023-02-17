Daan Matterne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daan Matterne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daan Matterne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daan Matterne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daan Matterne 25 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daan Matterne Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daan Matterne, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVK Tienen futbol takımında oynamaktadır. KVK Tienen takımına 18 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. Daan Matterne'nin KVK Tienen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Daan Matterne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daan Matterne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Daan Matterne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daan Matterne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında OH Leuven Alt.

1 Temmuz 2015 yılında OH Leuven U19

1 Temmuz 2016 yılında OH Leuven U21

1 Temmuz 2017 yılında KSK Heist

18 Ağu 2018 yılında KVK Tienen

Daan Matterne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daan Matterne şuan KVK Tienen takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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