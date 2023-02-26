Daanyaal Daya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daanyaal Daya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daanyaal Daya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daanyaal Daya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daanyaal Daya {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daanyaal Daya Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TS Galaxy FC futbol takımında oynamaktadır. TS Galaxy FC takımına - tarihinde katılmıştır. Daanyaal Daya'nin TS Galaxy FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daanyaal Daya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daanyaal Daya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daanyaal Daya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daanyaal Daya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daanyaal Daya şuan TS Galaxy FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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