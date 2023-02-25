Dabao Yu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dabao Yu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dabao Yu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dabao Yu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dabao Yu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dabao Yu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dabao Yu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dabao Yu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dabao Yu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dabao Yu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dabao Yu 18 Nisan 1988 tarihinde Qingdao şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 于大宝 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dabao Yu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Dabao Yu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beijing Guoan futbol takımında oynamaktadır. Beijing Guoan takımına 1 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Dabao Yu'nin Beijing Guoan ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Dabao Yu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ydb1922/

Dabao Yu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dabao Yu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 725 Bin € kadar çıkmıştır.

Dabao Yu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dabao Yu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Benfica

1 Ocak 2008 yılında Desportivo Aves

30 Haziran 2008 yılında Benfica

1 Ocak 2009 yılında Moscavide

30 Haziran 2009 yılında Benfica

1 Ağustos 2009 yılında Mafra

31 Aralık 2009 yılında Benfica

1 Şubat 2010 yılında TJ Teda

1 Şubat 2012 yılında DL Aerbin

1 Ocak 2015 yılında BJ Guoan

Dabao Yu kimdir

Dabao Yu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dabao Yu şuan Beijing Guoan takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Qingdao Hainiu (1997-2000), Guangdong Mingfeng (2001), Qingdao Hailifeng (2002-2003), Benfica (2006-2007)

Dabao Yu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çin takımında 22 numaralı formasıyla 18 Aralık 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 65 maçta 19 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 5 gol atmıştır.

Çin U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 17 gol atmıştır.

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Dabao Yu nereli

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