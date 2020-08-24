Dacia Duster 2020 fiyat listesi ve dikkat çeken özellikleri

Uygun fiyatlı SUV araç modellerinden olan Dacia Duster, günlük otomobil klasmanında da oldukça iş görüyor. Türkiye'de çok fazla tercih edilmesinin nedenlerinden en önemlisi, fiyatının uygunluğu ve kullanıcıya sunduğu performans. Türkiye'de oldukça fazla tercih edilen Dacia Duster modeli, 2020 fiyat listesine kavuştu. İşte Dacia Duster 2020 fiyat listesi ve teknik özellikleri...

DACİA DUSTER 2020 FİYAT LİSTESİ

Dacia Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4x2: 145.100 TL

145.100 TL Dacia Duster Comfort ECO-G 115 bg 4x2: 149.900 TL

149.900 TL Dacia Duster Comfort Blue dCI 95 bg 4x2: 177.400 TL

177.400 TL Dacia Duster Comfort Blue dCI 115 bg 4x4: 197.900 TL

197.900 TL Dacia Duster Prestige ECO-G 115 bg 4x2: 157.400 TL

157.400 TL Dacia Duster Prestige 1.3 Tce 150 bg 4x4: 173.400 TL

173.400 TL Dacia Duster Prestige 1.5 Blue dCI 115 bg 4x4: 206.400 TL

DACİA DUSTER 2020 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÖN PANEL

İç tasarımının oldukça geniş ve ferah olması, Dacia Duster'ın tasarımında öne çıkan detaylardan birisi. Sürücü için kol dayama, ceket askısı, arka koltuklar için yerleştirilen prizler ve benzeri gibi aksesuarlarla zenginleştirilen iç tasarım özellikle sürücülere konfor ve kolaylık sağlıyor.

Yine ön panelde bulunan 7 inçlik bir multimedya ekranı, Dacia Duster'ın kolaylık sağlayan bir başka özelliği. Bu multimedya ekranında, Bluetooth bağlantısı ile telefon görüşmelerine, navigasyon sayesinde yeni rotalar oluşturmaya ve USB, Bluetooth ve AUX bağlantıları ile müzik dinleyebilme gibi özelliklere erişebilirsiniz.

MULTİMEDYA

Apple CarPlay ve Android Carplay özelliğini destekleyen Dacia Media Nav multimedya sistemi, uygulamalara doğrudan dokunmatik ekranı aracılığıyla ulaşmanızı sağlıyor ve bu sayede Media Nav üzerinden mesaj yazıp, okuyabiliyorsunuz ve bir geri görüş kamerasına sahip oluyorsunuz.

GÜVENLİK

Güvenlik konusunda oldukça geniş kapsamlı bir donanım listesine sahip olan Dacia Duster 2020 modelinde; ABS, AFU (Acil Fren Yardımı), hız ayarı ve sınırlayıcı, ön, yan ve perde hava yastıkları, yol bilgisayarı, HSA (Yokuş Kalkış Desteği) ve arka park sensörü gibi birçok güvenliğe ve sürüş deneyimine yardım olacak donanımlar bulunuyor.

YOKUŞ KALKIŞ VE İNİŞ DESTEK SİSTEMİ

Yokuş kalkış ve iniş destek sisteminde bulunduğu Dacia Duster 2020 modelinde bu özellik, özellikle dağ yollarında aracınızı güvenle çalıştırmanızı sağlıyor. Araç çalıştıktan sonra birkaç saniye fren basıncını koruyarak güvenli bir yokuş kalkışı yapmanıza olanak sağlıyor.