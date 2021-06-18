Dacia, yeni logosunu tanıttı! Haziran 2021 itibarıyla kademeli olarak uygulanacak

Dacia'dan yapılan açıklamaya göre şirket logosunu yeniledi. Dacia DNA'sını bozmayarak fakat daha modern ve dijital bir marka oluşturulabilmesi için yenilenen görsel kimlik, sadelik ve sağlamlığın somut bir örneği olarak öne çıkıyor. Dacia, stratejik planının önemli bir yapı taşı olarak yeni görsel kimliğini tanıttı. Markanın "outdoor" tarafını vurgulayan yeni tasarım dili, Haziran 2021 itibarıyla kademeli olarak uygulanacak.

LOGO GİZLİ ANLAMLARLA DOLU

Verilen bilgiye göre, Dacia'nın yeni logosu, farklı ve iddialı bir markanın göstergesi olarak öne çıkıyor.

Bu iki yeni tasarım, "Tasarım Ekibi" tarafından şirket içerisinde yaratıldı.

Yeni görsel kimliğin merkezinde yer alan logo, daima var olan bir sağlamlık ve denge hissi uyandırıyor. Birbirlerinin ters görüntüleri olan "D" ve "C" harflerinin şekli değiştirilerek markanın dinç ve zeki ruhu ön plana çıkarılıyor. Logonun geometrik çizgileri, harf dizisine mekanik bir hareket hissi veriyor.

Amblem, aralarında güçlü ve uyumlu bir ilişki bulunan zincirin halkaları gibi, "D" ve "C" harflerini bir araya getirilerek sağlam bir yapı hissi uyandırıyor. Kolayca tanınabilecek yeni Dacia amblemi güçlü ve anlamlı bir sembol olarak karşımıza çıkıyor.

Sade ve kolaylıkla anlaşılan bu iki yeni tasarım, her gün milyonlarca tüketicinin kullandığı Dacia modellerinin sağlamlığını yansıtıyor. Özellikle küçültülen grafik tasarım unsurları, markanın temel gerekliliklere önem verdiğinin altını çiziyor. Tasarım, her bir parça daha fazla dijital içerik için yeni fırsatlar yaratırken, uyumlu bir bütünlük oluşturmak üzere diğerlerine uyum sağlıyor. Yeni grafik tasarım unsurlarının, tıpkı markanın kendisi gibi oldukça sağlam ve esnek yapısı dikkat çekiyor.