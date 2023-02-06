Dada Belmonte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dada Belmonte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dada Belmonte kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dada Belmonte ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dada Belmonte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dada Belmonte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dada Belmonte

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dada Belmonte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dada Belmonte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dada Belmonte 8 Şubat 1997 tarihinde São José do Belmonte şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Adailson Freire Pereira da Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dada Belmonte Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Art Sports Management yapmaktadır. Dada Belmonte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

América Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. América Futebol Clube (MG) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dada Belmonte'nin América Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Dada Belmonteboyu ve yaşı kaç

Dada Belmonte Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dada Belmonte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dada Belmonte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dada Belmonte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ekim 2017 yılında Inter B

13 Eylül 2018 yılında Salgueiro

14 Eylül 2018 yılında Inter B

8 Ekim 2018 yılında Santa Cruz-RN

14 Aralık 2018 yılında EC Água Santa

10 Mayıs 2019 yılında Santa Cruz-RN

11 Mayıs 2019 yılında EC Água Santa

14 Mayıs 2019 yılında Ponte Preta

5 Aralık 2019 yılında EC Água Santa

5 Ağu 2020 yılında Náutico

1 Şubat 2021 yılında EC Água Santa

2 Haziran 2021 yılında Goiás EC

30 Kasım 2021 yılında EC Água Santa

6 Nisan 2022 yılında Goiás EC

31 Aralık 2022 yılında EC Água Santa

1 Ocak 2023 yılında América-MG

Dada Belmonte kimdir

Dada Belmonte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dada Belmonte şuan América Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dada Belmonte nereli

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