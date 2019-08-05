Daday’da samanlık yangını korkuttu

Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir samanlık bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.

Edinilen bilgiye göre, Daday'da Kayabağı köyü Kahyar Mahallesinde Köy Muhtarı Mehmet Ali Meydan'a ait samanlıkta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden Daday Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında samanlıktan geriye hurda yığını kalırken yangında şans eseri yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA