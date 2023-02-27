Dadi Freyr Arnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dadi Freyr Arnarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dadi Freyr Arnarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dadi Freyr Arnarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dadi Freyr Arnarsson 23 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Daði Freyr Arnarsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dadi Freyr Arnarsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dadi Freyr Arnarsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FH Hafnarfjördur futbol takımında oynamaktadır. FH Hafnarfjördur takımına 23 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Dadi Freyr Arnarsson'nin FH Hafnarfjördur ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Dadi Freyr Arnarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dadi Freyr Arnarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dadi Freyr Arnarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dadi Freyr Arnarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Aralık 2014 yılında BÍ/Bol

23 Ocak 2016 yılında Hafnarfjördur

25 Mart 2017 yılında Vestri

16 Ekim 2017 yılında Hafnarfjördur

21 Şubat 2018 yılında Vestri

16 Ekim 2018 yılında Hafnarfjördur

7 Mayıs 2021 yılında Thór

16 Ekim 2021 yılında Hafnarfjördur

12 Mayıs 2022 yılında Kórdrengir

31 Aralık 2022 yılında Hafnarfjördur

Dadi Freyr Arnarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dadi Freyr Arnarsson şuan FH Hafnarfjördur takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dadi Freyr Arnarsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U21 takımında 12 numaralı formasıyla 22 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 12 numaralı formasıyla 6 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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