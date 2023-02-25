Dadi Mouaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dadi Mouaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dadi Mouaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dadi Mouaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dadi Mouaki 11 Eylül 1996 tarihinde Algier şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da مواقي دادي الحسين şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dadi Mouaki Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dadi Mouaki, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Kabylie futbol takımında oynamaktadır. JS Kabylie takımına 30 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Dadi Mouaki'nin JS Kabylie ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dadi Mouaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dadi Mouaki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dadi Mouaki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dadi Mouaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Temmuz 2017 yılında US Biskra

1 Temmuz 2018 yılında NA Hussein Dey

28 Ocak 2020 yılında ES Sahel

8 Ekim 2020 yılında USM Bel Abbès

30 Ağustos 2021 yılında JS Kabylie

Dadi Mouaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dadi Mouaki şuan JS Kabylie takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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