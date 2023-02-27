Dadi Olafsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dadi Olafsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dadi Olafsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dadi Olafsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dadi Olafsson 5 Ocak 1994 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Daði Ólafsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dadi Olafsson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dadi Olafsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fylkir Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fylkir Reykjavík takımına 22 Ekim 2012 tarihinde katılmıştır. Dadi Olafsson'nin Fylkir Reykjavík ile sözleşmesi 16 Ekim 2024 tarihinde bitmektedir.

Dadi Olafsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dadi Olafsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dadi Olafsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dadi Olafsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ekim 2012 yılında Fylkir

1 Ağustos 2016 yılında ÍR

17 Ekim 2016 yılında Fylkir

Dadi Olafsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dadi Olafsson şuan Fylkir Reykjavík takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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