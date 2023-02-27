Dae Kwang Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dae Kwang Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dae Kwang Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dae Kwang Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dae Kwang Lee 23 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이대광 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dae Kwang Lee Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Suwon FC futbol takımında oynamaktadır. Suwon FC takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dae Kwang Lee'nin Suwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dae Kwang Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dae Kwang Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Jeonju THS
1 Ocak 2022 yılında Kwangwoon Univ.
20 Ocak 2023 yılında Suwon FC
Dae Kwang Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dae Kwang Lee şuan Suwon FC takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Bongdong Elementary School (봉동초등학교, 2012-2015),
Jeonju Haesung Middle School (전주해성중학교, 2016-2018),
Jeonju Technical High School (전주공업고등학교, 2019-2021),
Kwangwoon University (광운대학교, 2022)
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