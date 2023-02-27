Dae Won Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dae Won Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dae Won Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dae Won Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dae Won Kim 10 Şubat 1997 tarihinde Seoul şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김대원 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dae Won Kim Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARES & SPORTSHAUS yapmaktadır. Dae Won Kim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 8 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Dae Won Kim'nin Gangwon FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Dae Won Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dw14_official/

Dae Won Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dae Won Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dae Won Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dae Won Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Boin HighSchool

1 Ocak 2016 yılında Daegu FC

8 Şubat 2021 yılında Gangwon FC

Dae Won Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dae Won Kim şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dae Won Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Seoul Changil Elementary School (서울창일초등학교, 2004-2009),Soongsil Middle School (숭실중학교, 2010-2012),Boin High School (보인고등학교, 2013-2015)

Güney Kore U23 takımında 7 numaralı formasıyla 23 Temmuz 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U22 takımında 17 numaralı formasıyla 14 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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