Dae Won Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dae Won Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dae Won Park adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dae Won Park Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dae Won Park 25 Şubat 1998 tarihinde Suwon, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 박대원 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dae Won Park Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Leeco Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon Samsung Bluewings futbol takımında oynamaktadır. Suwon Samsung Bluewings takımına 4 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Dae Won Park'nin Suwon Samsung Bluewings ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dae Won Park Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/park_daewon_/

Dae Won Park Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dae Won Park isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dae Won Park Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dae Won Park futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında S.Bluewings U18

1 Ocak 2017 yılında Korea University

4 Ocak 2019 yılında Suwon Bluewings

Dae Won Park Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dae Won Park şuan Suwon Samsung Bluewings takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dae Won Park Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Wooman Elementary School (우만초등학교, 2007-2009),Seryu Elementary School (세류초등학교, 2010),Suwon Samsung Bluewings U15 (매탄중학교, 2011-2013),Suwon Samsung Bluewings U18 (매탄고등학교, 2014-2016),Korea University (고려대학교, 2017-2018)

Güney Kore U17 takımında 2 numaralı formasıyla 2 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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