Dae Woo Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dae Woo Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dae Woo Kim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dae Woo Kim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dae Woo Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dae Woo Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dae Woo Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dae Woo Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dae Woo Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dae Woo Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dae Woo Kim 2 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김대우 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dae Woo Kim Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 7 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Dae Woo Kim'nin Gangwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dae Woo Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dae Woo Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Dae Woo Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dae Woo Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında School Team SK

1 Ocak 2013 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2015 yılında Musan MS

1 Ocak 2016 yılında Hanyang THS

1 Ocak 2019 yılında Soongsil Univ.

7 Ocak 2021 yılında Gangwon FC

Dae Woo Kim kimdir

Dae Woo Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dae Woo Kim şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Suncheon Jungang Elementary School (순천중앙초등학교, 2008-2009),
Samho Elementary School (삼호초등학교, 2010-2012),
Musan Middle School (무산중학교, 2015),
Hanyang Technical High School (한양공업고등학교, 2016-2018),
Soongsil University (숭실대학교, 2019-2020)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Dae Woo Kim nereli

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