Dafie Humin Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dafie Humin Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dafie Humin Mohammed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dafie Humin Mohammed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dafie Humin Mohammed 13 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dafie Humin Mohammed Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karela United FC futbol takımında oynamaktadır. Karela United FC takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Dafie Humin Mohammed'nin Karela United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dafie Humin Mohammed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dafie Humin Mohammed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dafie Humin Mohammed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dafie Humin Mohammed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında Karela United

Dafie Humin Mohammed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dafie Humin Mohammed şuan Karela United FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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