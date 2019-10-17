DAG teleskobunun testleri İtalya’da devam ediyor

Tamamlanma aşamasına gelen bina inşaatının yanı sıra İtalya'nın Lecco kentinde testlerine başlanan Doğu Anadolu Gözlemevi Teleskobunun yapım süreci devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının desteklediği ve Atatürk Üniversitesinin yürütücülüğünü üstlendiği, Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük ve en kapsamlı temel bilim yatırımı olarak 2023 Vizyon Projeleri arasında yer alan Doğu Anadolu Gözlemevinde (DAG) çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İtalya'nın Lecco şehrinde bulunan teleskop fabrikasında ATASAM ve DAG Teknik Ekibinin katılımıyla 14 Ekim 2019 tarihinde başlanan DAG Teleskobunun fabrika testleri iki hafta boyunca devam ederek 26 Ekim'de tamamlanacak. İtalya'da bulunan Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Müdürü Doç. Dr. Cahit Yeşilyapak, sürecin başarılı bir şekilde devam ettiğini ve anlık olarak tüm gelişmelerin Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı ile paylaşıldığını belirtti.

Test Süreci iki Hafta Boyunca Devam Edecek Gerek yurt dışındaki üretim ve test süreçleri gerekse de Erzurum'da devam eden inşaat ve kubbe kurulum süreçleri kapsamında gerekli bütün ekip, ekipman ve hizmet desteğinin 2012 yılından itibaren Atatürk Üniversitesi tarafından öncelikli olarak sağlandığını belirten Yeşilyaprak, Teleskobun test süreciyle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Yeşilyaprak, "Atatürk Üniversitesinin öncelikli alanlarından biri olan uzay konusundaki en büyük altyapı yatırımı olan DAG'ın özellikle teleskop test programı ve süreci hafta sonları dâhil her gün 08.00 ile 23.00 saatleri arasında Lecco'da bulunan tesislerde, Atatürk Üniversitesi bünyesindeki ATASAM ve DAG Teknik Ekibi ile AMOS (Belçika) ve EIE (İtalya) Teknik Ekiplerince gerçekleştiriliyor. Testler kapsamında; malzeme, mekanik, elektrik, elektronik, hareket, titreşim, alıcı, yazılım, kontrol sistemi, takip, ısı gibi fonksiyon ve performans testleri farklı senaryolar ve opsiyonlarla defalarca hassas bir şekilde ölçülüyor" ifadelerini kullandı.

ATASAM Müdürü Doç. Dr. Cahit Yeşilyapak ayrıca, testleri başarıyla geçen teleskobun, daha sonra bulunduğu fabrikada sökülerek, özenle paketleneceğini ve belirli periyotlarla Erzurum'a getirilerek 2020 yılı itibariyle öncelikle DAG yerleşkesine taşınacağını ve esas yerinde kurulum çalışmalarına başlanacağını belirtti.

DAG Şimdiden Cazibe Merkezi Haline Geldi Erzurum Konaklı yerleşkesinde, 3170 metre yükseklikte yapımına devam edilen Doğu Anadolu Gözlemevinin bilim dünyası açısından büyük önem taşıdığını aktaran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ileriye dönük birçok projesinin şimdiden hazır olduğunu kaydetti. Rektör Çomaklı heyetin, yapılan çalışmaları yerinde görmek için İtalya'ya gittiğini ve sürekli bilgi paylaşımında bulunduğunu aktardı.

DAG'ın üniversite sınırlarının çok ötesinde bir proje olduğunu vurgulayan Çomaklı, "Kurulacak ulusal ve uluslararası ortaklıklarla çalışma alanımızı genişleteceğiz. Doğu Anadolu Gözlemevi cazibe merkezi haline geldi. Şimdiden birçok kurum ve kuruluş ortak çalışmalar yapmak üzere kapımızı çalıyor. En kısa zamanda Teleskobumuzu da monte ederek ilk ışığı alacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA