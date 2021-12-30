Dağar ne demek, TDK'ya göre Dağar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dağar ne demek? Dağar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dağar kelimesi. Peki dağar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dağar nedir, dağar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DAĞAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dağar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Dağar kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre dağar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ağzı yayvan, dibi dar toprak kap

- Dağarcık



DAĞAR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Daldırın elinizi onun özdeyiş dağarına, her duruma uygun formüller bulabilirsiniz.

