DAGC olağan kongresini yaptı

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti 21.olağan genel kurulu yapıldı.

Cemiyet merkezinde yapılan genel kurulun açılışında konuşan Başkan Feridun Fazıl Özsoy, 2016 yılındaki genel kurulda göreve gelen yönetim kurulunun 3 yılda önemli görevler yaptığını belirterek, takdirin genel kurulun olduğunu söyledi.

Özsoy, "100. Yılını coşkuyla kutladığımız Erzurum Kongresinin yıldönümü kutlu olsun Büyük kahramanlık örneklerinin yaşandığı Erzurum Kongresi Türk Tarihinin köşe taşlarından birisidir ve kongrede alınan kararlarla Cumhuriyetin temelleri bu kentte atılmıştır. Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın deyimiyle Erzurum, Anadolu'da o dönemin başkenti konumundadır. Kongreye büyük katkı veren Albayrak gibi gazeteyi bünyesinde barındıran Gazeteciler Cemiyeti'nin başkanı olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Bugün gelinen noktada yerel basının çok büyük sıkıntılar içerisinde olduğunu anlatan Özsoy, " Resmi ilanlara getirilen kısıtlama yerel gazeteleri kapanma noktasına getirmiştir. Bu duruma bir acil çözüm getirilmesini istiyoruz. Meclis Adalet komisyonlarında görüşülen Yargı Reform Strateji belgesi ile basına getirilmek istene düzenleme de hayli rahatsız edicidir Yargıda yapılan düzenleme ve Reformu tartışacak değiliz. Onu konunun uzmanları tartışsın ama Basına getirilmek istenen "İcra iflas düzenlemesi ve icra iflas ilanlarının tirajı 50 binin üzerindeki gazetelerde yayınlanmak istenmesi, çoğu gazetenin tek geliri olan resmi ilanlardan yoksun olması demektir ki bu durum da yerel gazetelerimizi olumsuz etkileyecek ve çoğunun kapanmasına yol açacaktır. Yetkililerimizin bunu bir kez daha düşünmesini ve düzenlemenin bu doğrultuda yapılmasını istemekteyiz. Sorunlarımız çok ama sorumluluklarımız sorunlarımızın her zaman önündedir. O da ülkemizin çok güçlü olması ve bölünmez bütünlüğüdür" ifadelerini kullandı.

Genel kurulda daha sonra Talat Uzunyaylalı başkanlığında Hikmet Dağ ve Nihat Kılıçoğulları'nın da katip üye olarak görev aldığı Divan Kurulu oluşturuldu.

Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Hesap bilançolarının okunmasının ardından, Yönetim ve denetim kurulları oy birliği ile ibra edildi.

Genel kurul sonunda tek liste ile gidilen seçimde Feridun Fazıl Özsoy başkanlığındaki yeni yönetim göreve geldi. Yönetim kurulunda; Esat Bindesen (Erzurum Olay) , Onur Sağsöz (Erzurum Ajans) , İrfan Tarakçıoğlu (Pusula Gazetesi), Ahmet Akbuğa (İHA), Güven Uşun (eTV), Melek Allioğlu (Yenikuşak Gazetesi), Tuncay Bekar (AA) , Erdal Karabacak (TRT) Yedek Üyelikler: Selma Talar (TRT) , İhsan Senir (Ekonomi Gazetecileri Derneği Temsilcisi) , Nihat Kılıçoğulları (Basın danışmanı) , İlhami Erkılıç (AA), Suat Kantarcı (Basın danışmanı) yer aldı. Denetleme Kurulu: Eysan Karaca (TRT), Sagip Sezginer(AA) ve Cem Bakırcı, Yedek: Mahir İnanç, Emrah Akçay, Dursun Murat Aydın. Onur Kurulu: Tünay Şenocak, Yahya Kemal Kaya, Mustafa Bingöl, Muhammet İspirli, Sadık Yavuz, Yaşar Yıldız, Burhan Akyıldırım. Federasyon Delegeleri: Ayhan Türkez, Esat Bindesen, Onur Sağsöz, Güven Uşun, İsmail Bingöl, İrfan Tarakçıoğlu'ndan oluştu. İstişare kurulunda ise İsmail Bingöl, Sevda İncesu, Mustafa Bingöl, Hafize Batmaz, Ayhan Türkez, İrfan Gürkan Çelebi, İhsan Senir, Nihat kılıçoğulları, Ziyaettin Uçan, Muharrem Aksakallı, Zekeriya Kaya, Ertaç Koçak, Cihat İncesu, Hikmet Dağ,Talip Akpunar, Alev Altun, Bedir Altunok, Tuba Kırıcı, Muhammet Tarhan, Ahmet Aygün, İsmail Aras, Fahrettin Gök, Cahit Hınıslıoğlu ve Yusuf Ziya Eraslan yer aldı.

Genel kurul sonunda konuşan Başkan Feridun Fazıl Özsoy, katılımcılara ve üyelere teşekkür etti.

Kaynak: İHA