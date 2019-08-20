Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin (DAGC) yeni Yönetim Kurulu görev dağılımı yaptı.

Hafta sonu Feridun Fazıl Özsoy başkanlığında toplanan DAGC Yönetimi görev bölümü yaptı.

Yeni dönemde yapılacak çalışmaların da ele alındığı toplantıda Esat Bindesen (Erzurum Olay) Başkan Vekilliği'ne, Ahmet Akbuğa (İHA) ve Tuncay Bekar (AA) başkan yardımcılıklarına , Onur Sağsöz (Erzurum Ajans) Genel Sekreterliğe, Metin Uşun (Etv) ve Erdal Karabacak(TRT) genel sekreter yardımcılıklarına, İrfan Tarakçıoğlu (Pusula) Mali Sekreterliğe, Melek Allioğlu da (Erzurum Yenikuşak) Mali Sekreter Yardımcılığına getirildi.

Kaynak: İHA