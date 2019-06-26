Dağcılar, 3395 rakımlı Vivara Dağı’nda zirve yaptılar

Vadi Doğa Sporları Kulübü, 6 kişilik ekiple Çatak-Gürpınar arasında bulunan 3 bin 3395 rakımlı Vavira (Çeper) Dağı'na tırmandı.

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, 2019 yılı yaz tırmanışlarına devam ediyor. Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez başkanlığında 2'si kadın 6 kişilik Çatak-Görentaş/Kayaboğazı ile Gürpınar arasında bulunan 3395 rakımlı Vavira (Çeper) Dağı'na tırmandı.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, "Vavira (Çeper) Dağı 3 bin 300 rakımın üzerinde dört zirvesi bulunuyor. Etkinliğimiz 5:30'da Van'da hareket edip 5:45'te Onağıl (Kotis) Mahallesi'ne vardık. Sadece 25 dakikalık kahvaltı molasının ardından 3,5 saat süren bir yürüyüşle zirveye vardık. Zirvede fotoğraf çektikten sonra 2 saatte mahalleye inişi gerçekleştirdik. 2'si kadın 6 kişilik bir ekiple başarılı bir tırmanış gerçekleştirdik" dedi.

Vadi Doğa Sporları Kulübü keşfetmeye, tanıtmaya ve doğaya gönül vermiş insanları doğayla buluşturmaya devam ettiğini ifade eden başkan Demez, "Biz Vadi Doğa Sporları Kulübü olarak yüksek rakımlı zirve tırmanışı yaptığımız gibi aynı hafta içinde kitlesel doğa yürüyüşlerini de gerçekleştiriyoruz. 22 Haziran Cumartesi günü ikisi kadın altı kişilik ekibimiz 3395 rakıma sahip Vavira (Çeper) Dağı'na zirve tırmanışını gerçekleştirdik. 23 Haziran pazar günü de 165 kişi kitlesel bir doğa etkinliğini gerçekleştirdik. Kitlesel doğa yürüyüşümüz Van merkezde başlamış Hoşap Kalesi'nde mola verildi. Arkadaşlar tarihi dokuya şahitlik ettik fotoğraflarla günümüze keyifle başladık. Bundan sonraki durağımız Başkale çıkışında bulunan tarihi Kelekom Köprüsü'nde ikinci molamızı verdik. Kelekom Köprüsü'nde sabah kahvaltımızı yaptıktan sonra yine tarihi dokuya şahitlik etmek için fotoğraflarla bu anı ölümsüzleştirdik. Son durağımız Başkale sınırları içerisinde bulunan kara suyun batı tarafında bulunan travertenler bölgesine dereiçi (Sıkanz) Mahallesi sınırları içine bundan travertenler saklı yeşil şelale görülmeye değer bir yapıya sahip. Sadece travertenler değil, tatlı suyun traverten kayalarını yontarak geçmesi ile kocaman bir şelale oluşturmuş ve mükemmel bir doğa görünümü sunuyor" diye konuştu.

Kulüp olarak sadece zirve tırmanışına yapmadıklarını ifade eden Demez, "Aynı zamanda doğa bilimci, tarihi dokuya sahip çıkma, Van Gölü havzasında bulunan özellikle Van Gölü sahilinde olan koylarını, dağlarını, ovalarını, yaylalarını tarihi dokusunu, zirvedeki göllerini Van'da bunla bütün güzellikleri tanıtmaya devam ediyoruz ve bu konuda çok çaba sarf ediyoruz. Van, doğa bakımında bütün Türkiye'yi bağrında barındırıyor. Türkiye'de sadece bir tane Van var. Hepimiz Van'a, Van Gölü'ne Van'ın doğasına, tarihine, kültürüne sahip çıkmamız gerekir. Van mükemmel bir şehir tanıtımı yok. Doğa turizmi bakımından tek yer. Dağcılık, kayak, rafting, yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü, kamp, vahşi doğa ve daha fazlası Van'da yapılıyor yapılabilmektedir. Doğaya gönül vermiş herkesi Tuşba kadım şehir Van'a bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA