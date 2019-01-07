Dağcılardan yaban hayvanları için yemleme çalışması

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, gerçekleştirdikleri 2 bin 200 rakımlı Çomaklı Baba Dağı tırmanışının ardından yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyelerinden oluşan 24 kişilik dağcı, Ömer Demez başkanlığında 2 bin 200 rakımlı Çomaklı Baba Dağı'na tırmandı. Gönüllü üyeler, çetin geçen kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için de zirve boyu yem bıraktı. Çomaklı Baba Dağı zirve tırmanışı çerçevesinde "Yaban Hayvanlarına Sahip Çık" sloganıyla kış şartlarının zor geçtiği bölgelerde zirveye kadar yem taşıyan dağcılar, yemleri hayvanlar için farklı noktalara bıraktı.

Gerçekleştirilen zorlu etkinlikle ilgili konuşan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, kış boyunca yabani hayvanlar için yem toplama ve doğaya yem bırakma etkinliklerinin devam edeceğini belirtti. Özellikle vatandaşların ekmekleri çöpe atmamasını, yabani hayvanlar için kendileriyle paylaşmalarını isteyen Başkan Demez, toplanan ekmekleri depolarda saklayarak gönüllü üyelerle hafta sonu doğaya bırakacaklarını ifade etti.

Özverili çalışmalarından dolayı Vadi Doğa Sporları Kulübü üyelerine teşekkür eden Demez, "Son etkinliğimizde tırmandığımız 2 bin 200 rakımlı Çomaklı Baba Dağı'na belirli aralıklarla zirveye kadar yem bıraktık. Aslında yabani hayvanların yaşam alanlarını daraltan insanoğludur. Eğer bizler onların yaşam alanlarına müdahale etmemiş olsaydık, onların bize ihtiyacı olmazdı. Her canlının yaşama hakkı vardır ve her insanın o canların yaşama haklarına saygı gösterme mecburiyeti vardır" dedi.

Kaynak: İHA