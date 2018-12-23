Dağda keçileriyle mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Van'ın Çatak ilçesinde dağda 7 keçisiyle mahsur kalan vatandaş, itfaiye ekiplerinin zorlu çalışması sonucu kurtarıldı.

Akçabuk Mahallesi'ndeki dağlık alanda mahsur kalan 7 keçisini kurtarmaya çalışan Seyfullah Keve de mahsur kaldı. Vatandaşların Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çatak Grup Amirliğine haber vermesi üzerine kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan zorlu çalışmalar sonucunda 7 keçi ve Seyfullah Keve isimli vatandaş kurtarıldı.

Olay yerine gelen vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirerek, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çatak Grup Amirliği yetkililerine teşekkürlerini ilettiler.

Kaynak: İHA