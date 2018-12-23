İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Dağda keçileriyle mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Dağda keçileriyle mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Van'ın Çatak ilçesinde dağda 7 keçisiyle mahsur kalan vatandaş, itfaiye ekiplerinin zorlu çalışması sonucu kurtarıldı.

Dağda keçileriyle mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Van'ın Çatak ilçesinde dağda 7 keçisiyle mahsur kalan vatandaş, itfaiye ekiplerinin zorlu çalışması sonucu kurtarıldı.

Akçabuk Mahallesi'ndeki dağlık alanda mahsur kalan 7 keçisini kurtarmaya çalışan Seyfullah Keve de mahsur kaldı. Vatandaşların Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çatak Grup Amirliğine haber vermesi üzerine kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan zorlu çalışmalar sonucunda 7 keçi ve Seyfullah Keve isimli vatandaş kurtarıldı.

Olay yerine gelen vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirerek, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çatak Grup Amirliği yetkililerine teşekkürlerini ilettiler.

Dağda keçileriyle mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Dağda keçileriyle mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.