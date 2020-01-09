Dağda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı!

5 kişiden oluşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekip dağda mahsur kaldı. Ekibin yaban hayvanları için araziye çıktığı öğrenildi.

PALETLİ ARAÇLARI ARIZA YAPTI

Tatvan ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı'nda 2 yavru ayıya yem vermeye giden 5 kişilik ekibin paletli araçları arıza yaptı.

Mahsur kalan kişilerden 3'ünün Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü çalışanı, 2'sinin ise AFAD çalışanı olduğu açıklandı.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Durumu bildirmeleri üzerine bölgeye, jandarma, AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kar yağışı bölgede etkisini sürdürürken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 5 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 5 terörist teslim oldu