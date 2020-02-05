İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi kayboldu (2)

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi kayboldu (2)

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, dağda yürüyüşe çıkan, havanın kararması ve sis nedeniyle kaybolan 3 kişi, AKUT ekiplerinin 6 saat süren çalışmaları sonucu bulundu.

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi kayboldu (2)

3 KİŞİ KURTARILDI

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, dağda yürüyüşe çıkan, havanın kararması ve sis nedeniyle kaybolan 3 kişi, AKUT ekiplerinin 6 saat süren çalışmaları sonucu bulundu. Olumsuz hava şartlarında mahsur kalan 3 kişi, ekipler tarafından dağdan indirildi. Yapılan kontrollerinde 3 kişinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT