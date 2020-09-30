Dağdan inen ayı vatandaşa el salladı! Görenler şaştı, kaldı

Kars'ta yiyecek bulmak için şehrin merkezine inen ayılardan birisi vatandaşları görür görmez kaçmaya çalıştı. Duvardaki tel örgüleri aşan ayı bir ara durup vatandaşlara el salladı. O anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.