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  3. Dağdan inen ayı vatandaşa el salladı! Görenler şaştı, kaldı

Dağdan inen ayı vatandaşa el salladı! Görenler şaştı, kaldı

Kars'ta yiyecek bulmak için şehrin merkezine inen ayılardan birisi vatandaşları görür görmez kaçmaya çalıştı. Duvardaki tel örgüleri aşan ayı bir ara durup vatandaşlara el salladı. O anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yaşanan olayda akşam vakitleri dağdan şehre yemek bulmak inen ayılardan biri vatandaşları gördükten sonra kaçmaya çalıştı. Ayının tam duvarı aşacakken vatandaşlara el sallaması ise izleyenleri bir yandan güldürürken bir yandan da şaşırttı. O anlar ise anbean bir vtandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.

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30 Eylül 2020 Çarşamba 14:09
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