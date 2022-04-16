Dağıtıcı (Posta Dağıtım Hizmetleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Dağıtıcı (Posta Dağıtım Hizmetleri) görev tanımı nedir, Dağıtıcı (Posta Dağıtım Hizmetleri) ne iş yapar, Dağıtıcı (Posta Dağıtım Hizmetleri) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dağıtıcı (Posta Dağıtım Hizmetleri) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dağıtıcı (Posta Dağıtım Hizmetleri) Tanımı;

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Dağıtıcı (Posta Dağıtım Hizmetleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 Dağıtıcı (Posta Dağıtım Hizmetleri) Maaşları

Dağıtıcı (Posta Dağıtım Hizmetleri) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Dağıtıcı (Posta Dağıtım Hizmetleri) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dağıtıcı (Posta Dağıtım Hizmetleri) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4412.03

Meslek Adı :

Dağıtıcı (Posta Dağıtım Hizmetleri)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Postacılar Ve Tasnifleme Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Dağıtıcı (Posta-Dağıtım Hizmetleri), kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, sorumlu olduğu dağıtım sahasında kayıtlı-kayıtsız her türlü gönderinin dağıtım işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dağıtıcı (Posta-Dağıtım Hizmetleri), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Açma masasındaki (operasyon masası) torbaları açmak,

b) Gönderilerin kalite kontrolünü yapmak,

c) Gönderileri cinslerine göre ayırmak,

d) Semt ve bölge ayrımı yapmak,

e) Gönderi kaydı yapmak,

f) Kayıtlı gönderileri teslim almak,

g) Dağıtım sahasına gitmek,

h) Alıcı kimlik tespiti yapmak,

i) Kayıtlı, kayıtsız gönderilerin teslimatını yapmak,

j) Tebligatların tebliğ teslim işlemlerini yapmak,

k) Adres araştırması yapmak,

l) İhbarlı gönderiler ile ilgili form düzenlemek,

m) Teslim edilmeyen gönderilerin iade işlemlerini yapmak,

n) Tahsilatları ilgili birimlere teslim etmek,

o) Alıcı beyanını teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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