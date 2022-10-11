Dağıtım Elemanı (Gıda-İçecek) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Dağıtım Elemanı (Gıda-İçecek) Tanımı;

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Dağıtım Elemanı (Gıda-İçecek) Maaşı Ne Kadar? 2022 Dağıtım Elemanı (Gıda-İçecek) Maaşları

Dağıtım Elemanı (Gıda-İçecek) maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Dağıtım Elemanı (Gıda-İçecek) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dağıtım Elemanı (Gıda-İçecek) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9621.10

Meslek Adı :

Dağıtım Elemanı (Gıda-İçecek)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kuryeler, Paket Dağıtıcıları Ve Bavul Taşıyıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Dağıtım Elemanı (Gıda,İçecek), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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