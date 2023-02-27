Dagur İngi Valsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dagur İngi Valsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dagur İngi Valsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dagur İngi Valsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dagur İngi Valsson 6 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dagur İngi Valsson Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dagur İngi Valsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Keflavík ÍF futbol takımında oynamaktadır. Keflavík ÍF takımına 21 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Dagur İngi Valsson'nin Keflavík ÍF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Dagur İngi Valsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dagur İngi Valsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dagur İngi Valsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dagur İngi Valsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2019 yılında Keflavík

Dagur İngi Valsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dagur İngi Valsson şuan Keflavík ÍF takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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