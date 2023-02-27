Dagur Thor Hafthorsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dagur Thor Hafthorsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dagur Thor Hafthorsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dagur Thor Hafthorsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dagur Thor Hafthorsson 13 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Dagur Þór Hafþórsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dagur Thor Hafthorsson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FH Hafnarfjördur futbol takımında oynamaktadır. FH Hafnarfjördur takımına 20 Haziran 2019 tarihinde katılmıştır. Dagur Thor Hafthorsson'nin FH Hafnarfjördur ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Dagur Thor Hafthorsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dagur Thor Hafthorsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dagur Thor Hafthorsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dagur Thor Hafthorsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Haziran 2019 yılında Hafnarfjördur

20 Mart 2021 yılında ÍH

16 Ekim 2021 yılında Hafnarfjördur

18 Şubat 2022 yılında Grótta

16 Ekim 2022 yılında Hafnarfjördur

Dagur Thor Hafthorsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dagur Thor Hafthorsson şuan FH Hafnarfjördur takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dagur Thor Hafthorsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U19 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 3 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U16 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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