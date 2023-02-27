Dagur Traustason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dagur Traustason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dagur Traustason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dagur Traustason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dagur Traustason 24 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dagur Traustason Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FH Hafnarfjördur futbol takımında oynamaktadır. FH Hafnarfjördur takımına 16 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Dagur Traustason'nin FH Hafnarfjördur ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Dagur Traustason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dagur Traustason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Dagur Traustason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dagur Traustason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Mart 2021 yılında Hafnarfjördur

12 Mayıs 2022 yılında ÍH

16 Ekim 2022 yılında Hafnarfjördur

Dagur Traustason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dagur Traustason şuan FH Hafnarfjördur takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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