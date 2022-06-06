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  3. Daha 49'undaydı! Ünlü oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti!

Daha 49'undaydı! Ünlü oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti!

Birçok sinema filmi ve dizide aldığı rollerle tanıdığımız oyuncu İlker Kurt'tan kahreden haber geldi. Ünlü oyuncu 49 yaşında hayatını kaybetti.

Daha 49'undaydı! Ünlü oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti!

Arka Sokaklar, Veda, Anadolu Kartalları, Umutsuz Ev Kadınları, Kanıt, Fetih 1454 gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu İlker Kurt 49 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu İlker Kurt'un hayatını kaybettiğini Filim-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü oyuncunun genç yaşta ölümü ise sanat camiasını yasa boğdu.

Daha 49'undaydı! Ünlü oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti!

Vefat haberini duyuran Filim-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu şu ifadeleri kullandı, "İlker Kurt'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." 

Daha 49'undaydı! Ünlü oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti! 

{TITLE_STRIP}İlker Kurt kimdir, nereli? Evli miydi? Kaç yaşında, neden öldü?

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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