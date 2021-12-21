Daha evlenmeden hamile kalan Ece Ronay, "Günah işlemedim" açıklamasıyla dikkat çekti! "Çocuğumun günahkar olmasını istemem"

Geçtiğimiz aylarda klibinde oynayan Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa eden Ece Ronay ünlü şovmenden "taciz" ve "hakaret" sebebiyle şikayetçi olmuştu. Ronay, taciz iddialarının ardından Mehmet Bilir'in, Erbil ile buluşmasının ardından nişanlısından ayrıldığını duyurmuş ancak daha sonra aralarındaki buzların eridiğini söylemişti. Bu tavrın ardından Ronay, "Özür meselesinin benimle hiçbir alakası yok. Erkekler kendi arasında benim meselemi konuşup anlaşırken fikirlerimi almaya gerek duymamış. Bu arada artık sanırım artık nişanlım değil" ifadelerini kullanmıştı.

"EVLENİYORUM, HAMİLEYİM"

Sevgilisi Mehmet Bilir ile evleneceğini açıklayan Ece Ronay'ın hamile olduğu ortaya çıktı. Ronay, YouTube kanalında bu konuyla ilgili bir video çektiklerini ancak daha kurgu aşamasındayken haberin basına sızdığı için erkenden açıklama yapmak zorunda kaldığını duyurdu.

Ronay, "Müjdem şu ben 2.5 aylık hamileyim. Bundan dört beş ay önce evlilik teklifi almıştım. Evlilik yolunda olan bir ilişkiydi, 'bebek oldu' diye evlenmiyoruz. Ben bu çocuğu sessiz sedasız bir şekilde aldırsaydım kimsenin haberi olmazdı. Bunun ne kadar büyük günah olduğunu biliyorum. Ben dini nikah yaptım. Çocuğumun günahkar olmasını istemem. Mehmet’in hakkını yiyemem o her zaman yanımda oldu. Bazı basın organlarında ‘Mehmet Bilir, Ece’nin üstüne ev yaptı’ haberleri yapıldı. Benim zaten 1.5 milyon değerinde bir evim ve çok da iyi bir arabam var. Benim kalkıp da kimseyle evlenme durumum söz konusu olamaz. Ben bir yıl içinde bir ev ve bir araba aldım." ifadelerini kullandı.

Ece Ronay kimdir, nereli, kaç yaşında? Ece Ronay hamile mi?

Ece Ronay'ın nişanlısı kimdir? Mehmet Bilir kimdir, nereli, kaç yaşında?