Daha farklı bir Başakşehir 

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 24 hafta sonunda 54 puanla liderliğini sürdüren Medipol Başakşehir, geçen sezonun 24'üncü haftasında Galatasaray ile 50'şer puanla haftayı tamamlayıp, 25'inci haftada ise rakibinin 3 puan gerisinde yarışa devam etmişti.

Süper Lig'de yer aldığı sezonlar baz alındığında 24'üncü haftalar itibari ile bu sezon 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 54 puanı hanesine yazdırarak en iyi lig istatistiğini elde eden turuncu lacivertli takım, sezonun son 10 haftasına 8 puanlık farkla girdi.

DEPLASMANDA BİR BAŞKA

Dış sahada çıktığı 13 karşılaşmanın 9'undan 3 puan çıkaran teknik direktör Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 30 puan topladı. Deplasmanda sadece 6 gole engel olamayan Başakşehir rakip filelere 19 gol bıraktı. Deplasman karnesine bakıldığında Başakşehir'e en yakın rakip 20 puan kazanan Beşiktaş oldu.

HER HAFTANIN ADAMI VİSCA

Süper Lig'in geride kalan 24 haftasında 2 bin 149 dakika sahada kalan, 4'üncü haftada oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde 79 dakika mücadele eden ve diğer tüm karşılaşmalarda görev alan Edin Visca takımını sırtlamaya devam ediyor. Ligde 10'uncu golünü de zorlu Evkur Yeni Malatyaspor karşısında atan ve 12 asistle ligin en çok asist yapan oyuncusu olan Bosna Hersekli futbolcu takımının ve ligin en formda ismi durumunda.

KALE YİNE KAPALI

Süper Lig'in geride kalan 24 karşılaşmasında 15 maçta kalesinde gol görmeyen Mert Günok, ligin 2'nci yarısında da oynanan 7 mücadelenin sadece 2'sinde kalesini gole kapatamadı. Trabzonspor'a karşı 2, Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde de kalesinde 1 gol gören turuncu lacivertliler toplamda ise 24 maçta 11 golü kalesinde gördü.

(FOTOĞRAFLI)

DHA