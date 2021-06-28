Çekimlere başlanan dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve nerede çekileceği merakla araştırılmaya başlandı. Biz de haberimizde Daha İyi Bir Yarın filmi konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var? Nerede çekiliyor? soruların yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

DAHA İYİ BİR YARIN FİLMİ KONSU NE?

Daha İyi Bir Yarın’ın konusu, 2060’lı senelerde geçecek olan bir aşk distopyası olarak özetlenebilir. Ozan, (Yağız Can Konyalı) sevgilisinin kendisinden daha iyi birisini bulmak istemesi nedeni ile terkedilmesinin ardından intihar etme kararı alır. Bu amaçla gittiği merkez ofisinde kendisine intihar etmenin mümkün olmadığı, nedeninin ise kendisine aşık olan bir kişinin olduğu iletilir. Ozan ise kimliği belli olmayan bu kadını bulmak ve ondan bu aşkından vazgeçmesini istemek amacıyla yola çıkar.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Filmin başrollerinde başarılı oyuncular Hande Doğandemir ve Yağız Can Konyalı yer alırken;

Ceyda Düvenci,

Hüseyin Avni Danyal,

Zeynep Eronat,

Engin Benli,

Burcu Binici,

Özgür Emre Yıldırım,

Onur Büyüktopçu gibi önemli isimler yer alıyor.

NEREDE ÇEKİLİYOR?

MGX Film’in yapımcılığını üstlendiği romantik bir film olan Daha İyi Bir Yarın Gökçeada'da çekiliyor.