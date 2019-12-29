Daha neler duyacağız! HDP'li Temelli'den yerli otomobil ile ilgili skandal sözler!

Türkiye'nin merakla tanıtımını beklediği yerli otomobil halka sunuldu ancak tartışmalar hala devam ediyor. Türkiye'nin gurur projesi olan yerli otomobilde mutlu sona ulaşıldı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından 2022 yılında üretime başlanacak yerli otomobillerin tanıtımı yapıldı.

Türkiye'nin 60 yıllık hayali olarak atılan bu adım, muhalefeti yine memnun etmedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun hedefi olan yerli otomobile bir itiraz da terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'den geldi.

SEZAİ TEMELLİ'DEN FLAŞ SÖZLER

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, araca "yerli ve milli" denmesinden rahatsızlığını açık bir şekilde dile getirdi.

Batman'da bir düğün salonunda gerçekleştirilen il kongresinde konuşan Temelli, "Araba daha ortada yok, ne zaman üretileceği belli değil. Motoru ise zaten yok ama bu yerli ve milli. Kafayı yerli ve milliye takmışlar.

"Eller aya bizler yaya"

Yok, daha ortada araba yok, İtalya'da yaptırıp getirmişler. Benim çocukluğumda bir tekerleme vardı, 'eller aya bizler yaya' şimdi bu değişti 'eller Mars'a bizler pilli arabaya.' Bir pilli araba yaptılar. Bunu öyle bir anlatıyor ki mucize." şeklinde konuştu.

YERLİ OTOMOBİL HAKKINDA TEMEL KARAMOLLAOĞLU NE DEDİ?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde kongresine katıldı.

Yerli otomobilden de bahseden Karamollaoğlu, ''Şimdi bir de yerli arabamız çıktı. Yerli diyoruz, modeli İtalyanlara yaptırıyoruz. Bizim üretimden bahsederken, yerli otomobilin yüzde 100 yerli yapılabilmesi bizim her zaman idealimizdir. Böyle bir atılımda bulunanlara da kim olursa olsun, iktidara da, elbette destek veririz. Ama bir adamın hedefine gidip gidemeyeceği yürüyüşünden belli olur. Sen bu mantıkla, bu havayla hedefe varamazsın.

Bunu kim yapacak derseniz. 5 tane sanayiciye, ‘Buraya para koyun, yapacağız’ demişler. Cumhurbaşkanı ‘koyun’ dediği zaman sanayicilerin ‘Yok. Biz o parayı koymayız’ deme şansı yok. Peki bunu kim sahiplenecek? Biz sadece modelini görüyoruz. Güzel bir şey ama neden biz dizayn etmedik? Bundan 3 sene önce bizim insanlarımız bundan bir tane dizayn etmişti. Bakan çıkıp takdim etti. Ne oldu o? O araba tarihe karıştı. Öldü mü? Bilmiyoruz. Ne olduysa oldu. Olmuyormuş. Olabilmesi için İtalyanlara yaptıralım. İşin enteresanı şu, benim söylediklerim her zaman iktidara tenkit mahiyetinde anlaşılıyor. Yahu ben tenkit etmek için söylemiyorum. Yol göstermek için söylüyorum. Bu işin yolu elbette var'' diye konuştu.

RENAULT MAİS GENEL MÜDÜRÜ YERLİ OTOMOBİL HAKKINDA NE DEDİ?

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, son derece şık, albenisi son derece yüksek. Bu işlerde araç ekonomisi kadar tasarım ekonomisi de önem taşır. Çok güçlü bir tasarım olduğunu görüyorum hem SUV hem de sedan modelinde." dedi.

AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, markadan bağımsız şekilde bir Türk vatandaşı olarak bugüne şahit olduğu çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu anlamda bu projeyi sanki kendim yapmışım gibi mutlu oldum gerçekten." diye konuştu.

Aracı son derece beğendiğini vurgulayan Çağdaş, "Ön gösterim aracı tasarım olarak son derece şık, albenisi son derece yüksek. Bu işlerde araç ekonomisi kadar tasarım ekonomisi de önem taşır. Özellikle talebin ortaya çıkmasında talebin yönetilmesinde bu çok önemlidir. Çok güçlü bir tasarım olduğunu görüyorum hem SUV hem de sedan modelinde." ifadelerini kullandı.

"Beni bir Türk vatandaşı olarak heyecanlandırdı"

Çağdaş, dünyada artık otomotivin talep yapısının değiştiğini ve gelecek on yıllık dönemde çok büyük değişimler görüleceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dünyada teknolojik anlamda rekabet etmeniz için otomotiv sektöründe ürününüz varsa ve bu alanda rekabet etmeniz gerekiyorsa elektrikli alandan başlamak gerekiyordu. Bugün bu araç bir içten yanmalı motora sahip bir araç olsaydı aynı rahatlıkla konuşamayabilirdim. Bizim gerçekten dünya rekabetine kafa tutabileceğimiz bir alan elektrikli araçlardı. Dolayısıyla burada teknolojinin, yüzde 100 elektrikli araçlar üzerine dizayn ediliyor olması ayrıca beni bir Türk vatandaşı olarak heyecanlandırdı. Projenin dünyada ve Türkiye'de önünün çok açık olacağını düşünüyorum."