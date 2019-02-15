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  3. Daha önce birlikte yaşadığı kadını rehin aldı, bir polisi şehit etti (3)

Daha önce birlikte yaşadığı kadını rehin aldı, bir polisi şehit etti (3)

Uşak'ın Banaz ilçesinde daha önce birlikte yaşadığı kadını tabancayla rehin alan kişi tarafından vurularak şehit edilen polis memuru Mehmet Aksoy'un...

Daha önce birlikte yaşadığı kadını rehin aldı, bir polisi şehit etti (3)

ŞEHİT POLİS, KONYA NÜFUSUNA KAYITLI

Uşak'ın Banaz ilçesinde daha önce birlikte yaşadığı kadını tabancayla rehin alan kişi tarafından vurularak şehit edilen polis memuru Mehmet Aksoy'un (37), cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

​Şehit polis memuru Aksoy'un Konya nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi.

FOTOĞRAFLI

DHA

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