"Daha önce de girişimi olmuştu... Balkondan atladı!" Anzelika Sraufant'ın ölümüne ilişkin davada Burak Ercan tutuklandı!

Sancaktepe'de meydana gelen olayda, Ukraynalı model Anzelika Sraufant, evinin balkondan düşerek hayatını kaybetti. Şüpheli ölüme ilişkin bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Anzelika Sraufant, Sancaktepe'deki evinde bulunduğu sırada henüz bilinmeyen nedenle balkondan düştü. Çevreden olayı görenler durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sraufant'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ukraynalı modelin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olay sırasında evde bulunduğu belirlenen Burak Ercan ise gözaltına alındı.

'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli 32 yaşındaki Burak Ercan, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Ercan'ın "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

"BEN TUTUYORDUM AMA KAYIP DÜŞTÜ"

Şüpheli Burak Ercan hakimlikteki sorgusunda, "O sırada evde Anzelika ile ikimizdik. Balkondan kendisini aşağıya attı. Balkonda ben kendisini tutuyordum ancak ellerimden kayıp düştü. Daha önce de intihar girişiminde bulunmuştu." ifadelerini kullandı.

RESTORANDAN KAVGA EDEREK AYRILDILAR

Anzelika Sraufant iki yıldır Türkiye’deydi. Bir toplantıda ‘ünlülerin köpek eğitmeni’ diye tanınan Burak Ercan’la arkadaş oldu. İkili bir süre sonra Burak Ercan’ın Sancaktepe’deki rezidans dairesinde birlikte yaşamaya başladı. Etraflarındaki kişilere göre, ikili arasında çalkantılı bir ilişki vardı.

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre, Anzelika Sraufant ve Burak Ercan geçen perşembe günü Ataşehir’de bulunan bir restorana gitti. Güzel başlayan yemekte bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Anzelika kendilerini eve götürmesi için Burak Ercan’ın önce korsan taksici sonra da torbacı dediği Mustafa A.’yı aradı. İkili eve giderken de otomobilde kavga etmeyi sürdürdü.

ÖNCE ATLADI, SONRA DÜŞTÜ DEDİ

Eve geldikten birkaç saat sonra, Anzelika Sraufant balkondan aşağı düşerek hayatını kaybetti. Burak Ercan sevgilisinin peşinden aşağı indi, durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Anzelika’nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polislere göre, alkol ve uyuşturucunun tesirinde olan Burak Ercan olay yerinde polislere önce sevgilisinin aşağı atladığını, daha sonra da düştüğünü söyledi. Polisler Burak Ercan’ı gözaltına aldı. Etrafın oldukça dağınık olduğu evde uyuşturucu da bulundu.

MUSTAFA A. SERBEST BIRAKILDI

Burak Ercan poliste ve savcılıkta verdiği ifadelerde, restorandaki tartışmalarının ardından Mustafa A.’nın kullandığı korsan taksiyle eve geldiklerini anlattı. “Daha önce bileklerini keserek defalarca intihara teşebbüs etti” dediği sevgilisini aşağı itmediğini, hatta aşağı düşerken tutmaya çalıştığını öne sürdü. Polisler Burak Ercan’ın ismini verdiği Mustafa A.’nın da bilgisine başvurdu. Mustafa A. ikilinin kavga ettiklerini doğruladı ancak nedenini bilmediğini söyledi. İfadesinin ardından da serbest bırakıldı.

"SEVGİLİM ELLERİMDEN KAYIP GİTTİ"

Tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Burak Ercan burada ifadesinde değişiklik yaptı. Mustafa A.’nın korsan taksici değil, Anzelika’nın uyuşturucu satın aldığı bir torbacı olduğunu söyledi. Nöbetçi mahkeme “Sevgilim ellerimden kayıp gitti” diyerek olayı anlatan Burak Ercan’ı ‘kasten öldürme’ suçundan tutukladı.

Anzelika Sraufant’ın Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisi tamamlandı ancak henüz cenazeyi kimse teslim almadı. Burak Ercan’ın ve Anzelika Sraufant’ın cep telefonları ve bilgisayarları teknik incelemeye alındı.

SON ANLARINI VİDEO KAYDINA ALMIŞ

Burak Ercan polisteki ifadesinde, sevgilisi Anzelika Sraufant’ın taksiyle eve dönerken kendisine yumruk attığını ve kaşını yardığını iddia etti. Burak Ercan’ın “Balkondan sarktığını gördüm. Hemen cep telefonu videosunu açarak kayıt yapmaya başladım. Sonra ben de balkona giderek yukarıya çekmek istedim ancak başaramadım. Beşinci kat balkondan aşağı düştü” dediği 2 dakikalık video da Anzelika’nın cep telefonunda bulundu. Videoda sadece elleri görünen Anzelika sevgilisine “Burak Burak” diye sesleniyor. Bu sırada Burak Ercan’ın da “come come” (gel gel) diye seslendiği duyuluyor. Videonun devamında Anzelika’nın “Please, please” (Lütfen lütfen) diye bağırdığı duyuluyor.