Daha önce hırsızlık yaptığı marketin sahibini bıçakla yaraladı

Samsun'da bir kişi, daha önce hırsızlık yaptığı marketin sahibini kendisini ihbar ettiği gerekçesiyle bıçakla yaraladı.

Olay, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Unkapanı Caddesi Hastanebaşı Aile Sağlığı Merkezi önünde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce bir marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen 17 yaşındaki F.K., gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. F.K., serbest bırakılmasının ardından aynı markete gidip hırsızlık olayında kendisini ihbar ettiği ileri sürülen market sahibi İsmail S.'yi (33) bacağından ve karnından bıçakla yaraladı. Yaralan şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mahalleli tarafından linç edilmek istenen şüpheli F.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralı şahsın durumumun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA