‘Daha temiz bir Adıyaman için’ kollar sıvandı

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeni Sanayi Mahallesi'nde temizlik seferberliği gerçekleştirdi.

Adıyaman'da genel temizlik çalışmalarına yoğunluk veren Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 30 araç ve 150 personelle Yeni Sanayi Mahallesi'nde genel bir temizlik çalışması yaptı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın da yakından takip ettiği çalışmaların tüm mahallelerde kapsamlı bir şekilde gerçekleştirileceği açıklandı.

Sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Kılınç, amaçlarının daha temiz bir Adıyaman olduğunu söyleyerek, "Hizmetin en iyisine layık olan halkımızın daha temiz ve güzel bir şehirde yaşamasını sağlamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu kapsamda, dünyaya temizliği ve medeniyeti öğreten bir millet olarak, daha temiz bir Adıyaman ve daha sağlıklı bir toplum için sürdürdüğümüz temizlik seferberliği kapsamında çalışmaları yerinde inceleyip, şehrimizin gizli kahramanları olan ve gece gündüz demeden çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimize kolaylıklar diledik" diye konuştu.

Kaynak: İHA