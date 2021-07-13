Daha temiz bir çevre için harekete geçildi

Pendik Belediyesi daha temiz ve geri dönüşümün yaygınlaştığı bir gelecek için atık toplama çalışmaları gerçekleştiriyor. Vatandaşların talebi doğrultusunda site ve mahallelere giden ekipler, evlere mavi iç mekan geri dönüşüm kutusu ve poşeti bırakıyor.

Çağrı merkezi üzerinden yapılan taleplerle vatandaşlar kutu ve poşetlerini alabiliyor. Bölgelere göre değişen toplama günlerinde ekipler kapı kapı dolaşarak atık poşetlerini topluyor ve toplanan atıklar Ambalaj Atıkları Ayrıştıma Tesisi'nde ayrıştırılıyor. Evlerden toplanan kağıt, metal, cam ve plastik gibi atıklar geri dönüştürülüyor. Vatandaşlar aynı zamanda en yakın okullarda bulunan atık ünitelerine de atıklarını bırakabiliyor.