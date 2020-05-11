Daha temiz çevre için Kocasinan’ da bahar temizliği devam ediyor

Kocasinan Belediyesi'nde, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte ilçe genelinde başlattığı bahar temizliğine aralıksız devam ediyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı görünümüyle ve havasıyla daha yaşanabilir bir ilçe konumuna getirmek için yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin ilçe genelinde rutin temizlik işlerinin yanı sıra bahar çalışmaları kapsamında da cadde ve sokaklar başta olmak üzere, parklar, apartman ve sitelerin önü büyük bir titizlikle temizlik faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. "Sağlıklı çocuklar yetişsin diye çevreci belediyecilik anlayışıyla doğayı koruyarak çalışıyoruz. Böylece gelecek nesillere sağlıklı ve temiz bir Kocasinan bırakacağız" diyen Başkan Çolakbayrakdar, "Temizlik imandandır" anlayışıyla profesyonel bir şekilde bakım ve temizlik çalışmaları kapsamında yolları, kaldırımları, caddeleri, sokakları, parkları ve bahçeleri pırıl pırıl ve sağlıklı bir görünüme kavuşturuyoruz. 50'den fazla ekiple ve modern araçlar ile yürütülen çalışmalarla vatandaşlara daha temiz ve daha hijyen bir ortam sağlıyoruz. Vatandaşlarımıza hizmet eden personelime teşekkür ederim" ifadelerine yer verirken sözlerini "Daha nezih ve daha sağlıklı şartlarda vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz" diyerek noktaladı.

Kaynak: İHA