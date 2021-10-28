Dâhilî Deniz ne demek, TDK'ya göre Dâhilî Deniz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dâhilî deniz ne demek? Dâhilî deniz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dâhilî deniz kelimesi. Peki dâhilî deniz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dâhilî deniz nedir, dâhilî deniz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DÂHİLÎ DENİZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dâhilî deniz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dâhilî deniz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İç deniz

